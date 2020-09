Dan toch geen problemen met waterkwaliteit Weerdse visvijver: honden kunnen er opnieuw zwemmen Robby Dierickx

23 september 2020

23 september 2020

09u50 0 Zemst Er is geen probleem met de kwaliteit van het water in de Weerdse visvijver. Dat blijkt uit stalen die het Agentschap Natuur en Bos op aandringen van de gemeente liet nemen. Vorige week ontstond wat commotie nadat het baasje van een hond een petitie startte om te bewijzen dat er iets mis was met het water.

Mara Beni trok vorige week aan de alarmbel. Haar hond Filo was eind juni ziek geworden nadat hij gezwommen had in de Weerdse visvijver. De voorbije weken drong Mara er vergeefs bij het Agentschap Natuur en Bos op aan het water te onderzoeken. Daarop startte ze een petitie, die meteen driehonderd handtekeningen kreeg. Ook de gemeente vroeg Natuur en Bos een staal af te nemen. Uiteindelijk zwichtte ANB, want vorige week werd het water onderzocht. Uit de analyses van dat staal blijkt nu dat er geen problemen zijn met de waterkwaliteit.

Voorzichtigheid

“Uiteraard zijn we opgelucht dat de analyses goed zijn”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Daardoor kan de zone open blijven voor bezoekers en hun viervoeters.” Milieuschepen Joeri Van den Brande (Groen) laat wel meteen weten dat voorzichtigheid geboden blijft. “Bij langdurige droogte en hitte daalt het waterpeil en gaan bacteriën zich plots massaal voortplanten, waardoor de kwaliteit van het water achteruit gaat. Merk je zoiets op, meld het dan zodat het kan bekeken worden en er indien nodig maatregelen kunnen genomen worden.”

Ook schepen van Dierenwelzijn Greta Lauwers (VLAM) is blij dat het water gezond blijkt te zijn. “Baasjes kunnen er dus zonder problemen wandelen en hun viervoeter laten los lopen in de hondenweide.”