Dames raken slaags op parking Aldi WHW

24 juni 2019

16u32 0 Zemst Een 29-jarige vrouw heeft verzet aangetekend tegen haar veroordeling bij verstek van 9 maanden. Deze liep ze op nadat ze betrokken raakte bij een vechtpartij op de parking van de Aldi.

De vrouw kreeg het op de parking van de Aldi in Zemst aan de stok met een andere vrouw. De oorzaak van de ruzie was een incidentje even voordien. De twintiger had een fles cola laten vallen en was gewoon doorgewandeld. Een andere klante had haar er attent op gemaakt dat ze de fles moest opruimen, maar dat was niet naar haar zin. Toen ze haar tegenstandster opmerkte op de parking liep ze samen met haar nicht naar haar wagen en begon ze erop te slaan. Toen de vrouw uitstapte, vielen de twee haar aan. Omdat ze niet wilde zeggen wie de bewuste vriendin was, werd alleen zij veroordeeld. Bovendien kwam ze niet opdagen op haar rechtszaak waardoor ze een zware effectieve celstraf van 9 maanden kreeg.

Schuldig verzuim

Te zwaar, vond ze en ze tekende beroep aan. “Het was haar nicht die in razernij ontstak op de parking. Mijn cliënte wist niet wat doen en heeft haar er pas afgetrokken nadat het slachtoffer op de grond gevallen was. Ze was in shock en deed te weinig. Er is hier dus hoogstens sprake van schuldig verzuim”, pleitte haar advocaat. Gezien haar nog jonge leeftijd en blanco strafregister verzocht de verdediging om een werkstraf. Het parket verzette zich hier niet tegen. Uitspraak op 12 september.