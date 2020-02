Dagelijks bestuur sportraad gooit de handdoek Robby Dierickx

11 februari 2020

13u03 1 Zemst Het dagelijks bestuur van de sportraad in Zemst heeft beslist om de werking stop te zetten. Een gevolg van een beslissing van het schepencollege om gemeentelijke sportactiviteiten voortaan niet langer door de sportraad maar door een focusgroep te laten organiseren.

Het was tijdens een vergadering van het dagelijks bestuur van de sportraad dat beslist werd om de handdoek te gooien. “Normaal moeten de statuten van een adviesraad binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw samengesteld en bevestigd worden, maar dat gebeurde eind juni vorig jaar niet”, zegt voorzitter Hans Vandenbohede. “Het schepencollege heeft immers beslist om de adviesraden te herschikken en één grote participatieraad met verschillende focusgroepen op te richten. We leggen ons neer bij die beslissing en hebben dan ook de keuze gemaakt om te stoppen met de sportraad. Die beslissing komt er bewust in het begin van het nieuwe jaar, zodat de sportactiviteiten niet in het gedrang zouden komen.”

Eilandjes

“Vier van de elf leden van het dagelijks bestuur hebben aangegeven dat ze zich willen engageren in de focusgroep Sport”, zegt sportschepen Tim Borteel (sp.a). “Concreet zal die de taken van de sportraad overnemen, zoals de organisatie van de sportweek en de scholenveldloop. We hebben er als bestuur voor gekozen om de adviesraden, die vaak te veel als afzonderlijke eilandjes werkten, te vervangen door focusgroepen die meer bij het beleid betrokken zullen worden.”