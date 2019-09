Crowdfunding moet aidskatten aan buitenverblijf helpen Robby Dierickx

20 september 2019

14u46 6 Zemst Het dierenopvangcentrum in Eppegem wil nog voor de winter starten met de bouw van een buitenverblijf voor katten met aids. Vandaag hebben de dieren onderdak in een voormalig washok, wat allesbehalve ideaal is. Om de kosten te drukken, werd met een geldinzamelingsactie gestart. De teller staat op 1.325 euro. Uitbater Ferry Heikoop mikt op 3.000 euro.

Steeds vaker telt het dierenopvangcentrum in Eppegem katten met aids. Die katten kunnen even oud worden als beestjes zonder het virus, maar moeten wel apart gehouden worden. “Daardoor kunnen aidskatten niet bij andere poezen zitten”, vertelt Ferry Heikoop. “Om de aidskatten toch onderdak te bieden, bouwden we een voormalig washok om tot tijdelijk poezenverblijf. Maar dat is geen ideale situatie. De zon schijnt er nagenoeg een hele dag op de ramen, waardoor het er behoorlijk warm wordt. De katten zitten urenlang naar buiten te staren. Daarom willen we voor hen een buitenverblijf bouwen.”

1.325 euro

Zo’n hok kost al gauw 3.000 euro en daarom startte het dierenopvangcentrum met een crowdfunding. “Momenteel hebben we al 1.325 euro ingezameld”, verduidelijkt Ferry Heikoop. “Een mooi bedrag en de geldinzamelingsactie loopt nog tot midden oktober. Inmiddels hebben we de eerste offertes voor het kattenbuitenverblijf binnen, zodat we nog voor de winter met de werken kunnen starten.”

Wie geld wil doneren, vindt alle informatie terug op de Facebookpagina van het dierenopvangcentrum.