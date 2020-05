Coronavirus nekt nu ook al evenementen in december: geen Zemst for Life Gemeente en organisatie overwegen wel een light-versie op poten te zetten Robby Dierickx

29 mei 2020

16u00 0 Zemst Er komt in december geen vierde editie van Zemst for Life. Boosdoener is het coronavirus. De organisatie hakt de knoop nu echter al door omdat het niet duidelijk is of grote evenementen in het najaar kunnen plaatsvinden en omdat de trouwe sponsors het nu zelf financieel niet al te gemakkelijk hebben. Ondertussen wordt aan een light-versie gedacht en kan er wel al geld ingezameld worden voor de editie van 2021.

2017: 101.518 euro. 2018: 92.000 euro. 2019: 50.000 euro. De voorbije drie edities van Zemst for Life – de eerste twee op de parking aan GC De Melkerij en vorig jaar in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade – waren een regelrechte schot in de roos. Er kropen telkens drie radiomakers in een glazen huis en drie dagen lang stonden er tal van evenementen gepland. De opbrengst ging elk jaar naar drie goede doelen. Maar op een vierde editie is het noodgedwongen wachten tot december 2021. De organisatie van Zemst for Life heeft immers beslist om de editie van eind dit jaar af te blazen.

Handelaars

“Een beslissing die we uiteraard met bijzonder veel pijn in het hart namen”, geeft Tom Develter, voorzitter van Zemst for Life, toe. “Maar het is wel de enige juiste. Niet alleen weten we nog niet wat de toekomst zal brengen en wat in het najaar mogelijk zal zijn, ook kunnen we op dit moment onmogelijk sponsors zoeken. De handelaars die ons elk jaar steunen hebben het bovendien zelf niet gemakkelijk en ook na de crisis zal het voor sommigen zwaar worden. Daarom kunnen we hen nu ook niet om geld en/of materiaal vragen. Zonder sponsors kunnen we echter geen Zemst for Life organiseren.”

Toch betekent de afgelasting van het evenement niet dat Zemstenaars geen geld kunnen inzamelen. “Meer zelfs: binnenkort gaan we op zoek naar drie goede doelen voor de editie van 2021”, verduidelijkt Tom Develter. “Verenigingen of inwoners die dit jaar nog iets willen organiseren om geld in te zamelen, kunnen dat uiteraard gewoon doen. Toch zal het totale ingezamelde bedrag pas tijdens de slotshow in december volgend jaar prijsgegeven worden. Dat betekent dus wel dat er meer tijd is om geld in te zamelen.”

De handelaars die ons elk jaar steunen hebben het bovendien zelf niet gemakkelijk en ook na de crisis zal het voor sommigen zwaar worden. Daarom kunnen we hen nu ook niet om geld en/of materiaal vragen Tom Develter, voorzitter Zemst for Life

Ondertussen bekijken de organisatoren en de gemeente of er – in de mate van het mogelijke – eind dit jaar een light-versie op poten gezet kan worden. “In welke vorm dat zal zijn, is nog niet duidelijk”, aldus nog Tom Develter. “Een optie is bijvoorbeeld een online radioshow. Maar daar zal de komende maanden meer duidelijkheid over komen.”

Helpende handen

De organisatie zoekt ondertussen ook nog extra helpende handen. Zodra de veiligheidsvoorschriften het toestaan, plant het organiserend comité een algemene vergadering waarop iedereen zijn input, ideeën of vragen kan afvuren. Waar de vierde editie eind december 2021 georganiseerd zal worden, is nog niet geheel duidelijk. Mogelijk zal dat opnieuw in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade zijn.