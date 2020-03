Coronavirus legt bom onder Weerdse Bierfeesten: “Hopelijk snel duidelijkheid” Voorbereiding en ticketverkoop liggen anderhalve maand voor festival stil Robby Dierickx

20 maart 2020

12u09 0 Zemst Komt er dit jaar een 37ste editie van de Weerdse Bierfeesten of niet? Door de uitbraak van het coronavirus is het hoogst onzeker dat er op 30 april en 1 en 2 mei gefeest kan worden op het terrein op de Ketelveldweg. De voorbereiding van het festival ligt voorlopig stil, al denkt de organisatie nog niet aan annuleren. “We wachten op duidelijkheid van de overheid”, zegt organisator Stijn Bauters.

De Kreuners, Guy Swinnen, Warhola en Pat Krimson: de organisatie van de Weerdse Bierfeesten was er de voorbije maanden opnieuw in geslaagd enkele kleppers naar de Zemstse deelgemeente te halen. Voor die eerste twee namen werd dit jaar zelfs uitzonderlijk een derde festivaldag ingelast. Maar door de uitbraak van het coronavirus is het nu onduidelijk of het evenement wel nog kan plaatsvinden. Vaccinoloog Pierre Van Damme liet al weten dat we voor een zomer zonder festivals staan. “Alle grote evenementen kunnen maar beter afgelast worden”, zegt hij.

Maar wat met festivals als de Weerdse Bierfeesten? Over drie dagen gespreid verwacht de organisatie tienduizend feestvierders. “Momenteel is het koffiedik kijken”, geeft Stijn Bauters, een van de organisatoren, toe. “De verscherpte maatregelen gelden voorlopig tot 5 april. Maar het is nog onduidelijk wat er nadien zal gebeuren. Stel dat die periode nog met twee weken verlengd wordt, wat moet je dan als organisator doen? De kans dat we eind april weer met duizenden mensen samen mogen komen en in elkaars nek kunnen kruipen, lijkt me klein. Maar zolang niemand dat wil zeggen, leven we als festivalorganisator in onzekerheid.”

Bij een afgelasting zullen we de opbrengst van twee tot drie voorgaande edities verliezen. Gelukkig hebben we na 36 edities wel een buffer ingebouwd zodat we dit wel kunnen overleven Stijn Bauters van Weerdse Bierfeesten

Geen promotour

Door die onduidelijkheid en de maatregelen ligt de voorbereiding van de Weerdse Bierfeesten stil. “In deze periode starten we normaal met onze promotour in cafés en op grote evenementen in de regio”, gaat Bauters verder. “Maar alle cafés zijn dicht en evenementen zijn verboden, dus we kunnen geen reclame maken. Door de angst die er bij de mensen heerst, verkopen we bovendien amper of geen tickets meer.”

Kosten

En dus hopen de organisatoren dat er snel duidelijkheid komt. “Iedereen weet dat ons festival dit jaar waarschijnlijk niet zal plaatsvinden, maar iemand moet de knoop doorhakken. We hopen dan ook dat de overheden snel klaarheid scheppen, zodat we weten of we met de voorbereidende werken kunnen starten of niet. Alles zelf afblazen, is geen optie. Dat zou ons alleen maar een pak geld kosten. Alleen wanneer ons evenement verboden wordt, kunnen we de reeds gemaakte kosten terugvorderen. We zullen dan ook bekijken wat we met de verkochte tickets moeten doen. Bij een afgelasting zullen we de opbrengst van twee tot drie voorgaande edities verliezen. Gelukkig hebben we na 36 edities wel een buffer ingebouwd zodat we dit wel kunnen overleven.”

Nog even geduld

Yves Stevens, woordvoerder van het nationaal crisiscentrum, zegt dat organisatoren best nog wat geduld uitoefenen. “Ik begrijp dat het voor hen niet evident is om plannen te maken, maar we kunnen nu nog geen beslissing nemen voor de weken na 5 april. Volgende week zal mogelijk al veel duidelijkheid brengen omdat we dan pas de effecten van de maatregelen zullen ondervinden. Het zal vervolgens aan de experts zijn om advies te geven aan de nationale veiligheidsraad, waarna eventuele nieuwe maatregelen bekendgemaakt zullen worden. Maar het spreekt voor zich dat eind april niet meer zo ver van ons af ligt.”