Coördinator moet elke vrijwilliger ondersteunen en sturen RDK

08 november 2019

Het gemeente- en OCMW-bestuur van Zemst heeft een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Die aanstelling past binnen het vernieuwd vrijwilligersbeleid.

De vrijwilligerscoördinator wordt ingeschakeld om een verfijnd en actief werkend vrijwilligersbeleid uit te bouwen. Dat beleid heeft als doel een gecentraliseerde begeleiding te voorzien zodat elke unieke vrijwilliger ondersteund en gestuurd kan worden. Per dienst wordt gewerkt met één vrijwilligerscoach. Vrijwilligers die elke dag de handen uit de mouwen steken, krijgen één keer per jaar een gepast hart onder de riem. Zo worden ze in de Week van de Vrijwilliger in de bloemetjes gezet tijdens een speciaal voor hen georganiseerd feest.