Container scouts beklad met graffiti Wouter Hertogs

09 mei 2020

13u16 0 Zemst Een container van de scouts van Elewijt is bespoten met graffiti. “We betreuren dit ten zeerste, niet echt lol”, aldus de leiding op Facebook.

In de container werd scoutsmateriaal gestockeerd. Onbekenden vonden er niets beter op dan ze met graffiti te bekladden. “Er is meteen aangifte gedaan bij de politie en ook onze camerabeelden zullen geanalyseerd worden. Zo’n acties laten wij niet zonder gevolg. Aan de aangebrachte tekens vermoeden wij dat het om kinderen of tieners gaat”, aldus de scouts. De scoutslokalen zijn vaker het voorwerp van vandalisme onder de vorm van graffiti, ingegooide ramen en inbraken. De leiding vraagt de buurtbewoners dan ook om mee een oogje in het zeil te houden.