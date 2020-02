Chalet gaat in vlammen op: brand mogelijk aangestoken door twee jongens van tien jaar oud SHVM RDK

17u37 0 Zemst Daags na de hevige woningbrand aan de visvijvers van Molenveld in Elewijt, hebben ouders zich met hun twee 10-jarige zonen aangeboden bij de politie. De jongens zouden namelijk aan hun ouders verteld hebben dat de brand door hen werd aangestoken. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde.

Een chalet aan de visvijvers van Molenveld stond woensdagnamiddag in lichterlaaie. De brand legde de woning volledig in de as en veroorzaakte een hevige rookontwikkeling. Aangezien de chalet een moeilijke structuur had, namelijk een metalen dak met een houten plafond, besliste de brandweer om de woning gecontroleerd te laten uitbranden. Niemand raakte gewond, maar de bewoner moet wel een nieuw onderkomen zoeken.

Nog geen dag later hebben ouders zich bij de politie gemeld met de mededeling dat hun twee zonen, elk tien jaar oud, de brand hebben aangestoken. Dat zouden de jongens zelf verklaard hebben aan hun ouders. “De zaak wordt momenteel nog onderzocht en de jongens zullen verhoord worden”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

Welke straf de twee jongens kunnen krijgen, is momenteel onbekend.