Cervela’s uit Zemst dingen mee naar de titel van Streekproduct van het jaar Margo Koekoekx

18 september 2019

06u00 0 Zemst Wanneer de familie Dirix - Ceulemans te horen krijgt dat ze in de finale zitten met hun cervela’s is het euforie alom. “Dit hadden we nooit verwacht! De appreciatie die we krijgen voor ons werk waarderen we enorm, dat kan je je niet voorstellen!”, vertellen Rudi Ceulemans (49) en Heidi Dirix (48), dochter van Lucien die het recept van de pensen en cervela bedacht.

“We waren op zoek naar iets nieuws en naar voldoening. Dat we die voldoening vandaag terugkrijgen via de appreciatie van onze klanten, daar doen we het voor”, zegt Rudi Ceulemans enthousiast. “Anders hou je zo’n beroep waar je van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat, zes op zeven hard voor werkt niet vol. We kunnen daar nu wel uit afleiden dat we goed bezig zijn. Dat vind ik fantastisch.”

Nu gaan we nog enthousiaster in de winkel staan en gaan we de klanten kunnen laten weten dat we dankzij hen in de finale staan Rudi Ceulemans

Geen campagne

Heel erg veel campagne hadden ze nochtans niet gevoerd. “Wij hebben het zelf vooral van ons persoonlijk contact met de klanten in de winkel. We hadden niet de tijd om er dag in dag uit mee bezig te zijn en na te denken over hoe we dit moesten promoten”, vertelt Heidi. Naar het idee van meesterchef Peter (al 37 jaar in dienst, red.) werd het gedeeld op de website van Zemst Leeft. Verder hebben ze het uitgehangen in de winkel en op Facebook gepost maar volgens Heidi en Rudi hebben ze het ook vooral te danken aan hun kinderen die via social media vrienden en kennissen hebben aangespoord om mee te stemmen.

“Nu gaan we nog enthousiaster in de winkel staan en gaan we de klanten kunnen laten weten dat we dankzij hen in de finale staan en we zullen dan wel zien hoe het loopt. We willen vooral zonder te veel te pushen kunnen zien waar we geraken”, klinkt het bij Rudi. “Als mensen komen voor je product en spontaan voor je stemmen, dat is toch het mooiste compliment?”

Ze zijn benieuwd waar ze gaan eindigen maar het is duidelijk dat ze nu al heel veel deugd hebben van hun finaleplaats.

In de tweede stemfase van Het Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.