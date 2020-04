CD&V wil Z-cheques van 50 euro per gezin, maar gemeente neemt (voorlopig) andere coronamaatregelen Robby Dierickx

01 april 2020

14u40 0 Zemst Verenigingen die een evenement in een van de gemeentelijke zalen moesten annuleren door het coronavirus krijgen hun geld terug en handelaars of horeca-uitbaters die van de gemeente een gebouw huren of in concessie hebben, moeten hun maandelijkse facturen de komende twee maanden niet betalen. Dat heeft het Zemstse schepencollege beslist. Oppositiepartij CD&V denkt ondertussen aan gratis Z-cheques per gezin.

“We willen huurders en concessiehouders die maandelijkse vergoedingen aan de gemeente betalen tegemoet komen in deze moeilijke coronatijden en hebben daarom beslist om de maandelijkse facturen voor twee maanden kwijt te schelden”, zegt Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “We hopen dat andere private en publieke verhuurders dit voorbeeld volgen. Met deze beslissing willen we dat de huurders en concessiehouders na de coronacrisis een goede doorstart kunnen maken. In horecazaken waarin de brouwerij het gebouw in concessie heeft en die op haar beurt een uitbatingsovereenkomst met een derde heeft, wordt de kwijtschelding enkel toegekend als de brouwerij zelf kan bewijzen dat zij op haar beurt de uitbater vrijstelt.”

Daarnaast worden alle verhuringen van gemeentelijke zalen door verenigingen kosteloos geannuleerd. Wie al betaalde, krijgt zijn geld terug. De kosteloze annulering geldt tot het einde van de coronamaatregelen.

50 euro per gezin

Oppositiepartij CD&V vraagt ondertussen om per gezin 50 euro aan Z-cheques uit te delen. “Met die cheques, die al langer in onze gemeente bestaan, kunnen we zowel de inwoners als de handelaars een financieel duwtje in de rug geven”, zegt gemeenteraadslid Bart Coopman. “De bedoeling zou zijn om de betrokken

Z-cheques, die alleen bij Zemstse handelaars en zelfstandigen verzilverd kunnen worden, een beperkte geldingsduur te geven zodat ze snel opnieuw in de lokale economie geïnjecteerd worden. Zemst telt 9.500 gezinnen, dus dat zou de gemeente maximaal 475.000 euro kosten. Het is geld van de belastingbetaler dat volledig naar de belastingbetaler en naar de Zemstse economie terugvloeit.”

Burgemeester Geerinckx zegt dat het voorstel van CD&V nog onderzocht moet worden door het schepencollege. “Maar iedereen zomaar geld geven, is een maatregel voor iedereen en voor niemand. Binnen het college denken we vooral aan meer doelgerichte maatregelen voor wie het echt nodig heeft.”