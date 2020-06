CD&V wil voorbeeldige chauffeurs belonen, gemeente gaat project eerst onderzoeken Robby Dierickx

22 juni 2020

10u43 0 Zemst Als het van oppositiepartij CD&V afhangt, dan moet er in Zemst een beloningssysteem komen om de verkeersveiligheid te verhogen. Zo vraagt CD&V de gemeente om voor elke bestuurder die zich aan de snelheid houdt een bepaald bedrag in een spaarpotje te droppen. Dat geld kan nadien gebruikt worden voor een verkeersveiligheidsproject. De gemeente zegt het idee eerst te zullen onderzoeken.

Oppositiepartij CD&V haalt haar idee voor de ‘Safety Safe’-snelheidsmeter uit Nederland. Concreet komt er per automobilist die zich aan de snelheid houdt een bepaald bedrag – gekozen door het gemeentebestuur – bij in een spaarpotje. Het bedrag is voortdurend te lezen op het verkeersbord. Na een bepaalde tijd wordt het geld besteed aan een verkeersveiligheidsproject van een school of een wijk. “Onderzoek uit Nederland heeft uitgewezen dat er hierdoor 25 procent minder snelheidsovertredingen zijn”, klinkt het bij CD&V. “Het past perfect in het kader van het SAVE-project (Samen Actief voor een Veilig Verkeer) dat de gemeente aanging.”

Fietsers belonen

Mobiliteitsschepen Dirk Van Roey (N-VA) schiet het idee niet meteen af, maar zegt het te zullen onderzoeken. “Bonheiden werd volgens de lokale mobiliteitsschepen recent geselecteerd als pilootgemeente, dus we wachten het resultaat van die gemeente nog af”, aldus Van Roey. “Als schepencollege willen we echter eerst inzetten op het belonen van fietsers en wandelaars. Zo start volgend schooljaar ons beloningssysteem voor leerlingen die met de fiets naar school gaan. Volgend jaar kunnen we dan bekijken hoe we voorbeeldige chauffeurs kunnen belonen. De ‘Safety Safe’-snelheidsmeter is een optie, al willen we dus eerst het onderzoek afwachten.”