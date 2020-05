CD&V vraagt fietsafspreekplekken voor schoolgaande jeugd, schepencollege legt vraag voor aan jeugdraad Robby Dierickx

15 mei 2020

13u42 10 Zemst Jonge Zemstenaars die met de fiets naar school gaan, moeten volgens oppositiepartij CD&V de kans krijgen om op herkenbare plekken af te spreken om samen te kunnen fietsen. Die zogenaamde ‘fietsafspreekplekken’ zouden onder meer van een fietspomp en een bankje voorzien moeten worden. Het schepencollege legt het voorstel voor aan de jeugdraad.

“Vanuit onze gemeente fietsen heel wat jongeren elke dag naar scholen in Mechelen en Vilvoorde”, weet CD&V-gemeenteraadslid Bart Nobels. “Ze spreken daarbij onderweg af om samen naar school te rijden. In steeds meer gemeenten zien we echter dat ‘fietsafspreekplekken’ ingericht worden. Dat is bijvoorbeeld op de grens van Bonheiden met Sint-Katelijne-Waver het geval. Die zijn onder meer voorzien van een afdakje, een bankje, een fietspomp enzovoort.”

Enquête

De oppositiepartij heeft het schepencollege tijdens de digitale gemeenteraad gevraagd om dergelijke plekken ook in Zemst in te richten. “We denken bijvoorbeeld aan de brug over de E19 in Zemst, waar de fietssnelweg samenkomt met het fietspad langs de Brusselsesteenweg. Qua inrichting of locaties is het misschien een goed idee om de jongeren zelf aan het woord te laten. Dat kan bijvoorbeeld via een online enquête.”

Tijdens de stemming stemde de Zemstse meerderheid tegen het voorstel, al lieten schepenen van Jeugd Tim Borteel (sp.a) en van Mobiliteit Dirk Van Roey (N-VA) weten dat het idee voorgelegd zal worden aan de jeugdraad. “We weten echter niet of het een goed idee is om vaste afspreekplaatsen in te richten, want elk jaar spreken jongeren op andere plaatsen af om hun tocht naar school samen voort te zetten”, klinkt het.