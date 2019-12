CD&V en meerderheid kibbelen over subsidiëring van vrijwilligersuren Robby Dierickx

03 december 2019

13u47 0 Zemst Oppositiepartij CD&V wil dat het schepencollege het subsidiereglement van de vrijwilligersuren herbekijkt. Volgens gemeenteraadslid Alex Heyvaert loopt de Chiro van Eppegem door de wijziging van het reglement 20.000 euro mis bij de bouw van hun nieuwe lokalen. Schepen van Financiën Tim Borteel weerlegt: “De jeugdbeweging krijgt net meer financiële steun omdat onze investeringssubsidies de hoogte in gingen.”

Het schepencollege van Zemst heeft de Chiro van Eppegem de voorbije weken een investeringssubsidie van 344.000 euro gegeven voor de bouw van de nieuwe lokalen langs de Zenneweg. Oppositiepartij CD&V is blij dat die subsidie toegekend werd, maar laat in eenzelfde adem ook weten dat de jeugdbeweging 20.000 euro misloopt. “En dat omdat de subsidiëring voor vrijwilligersuren aangepast werd”, zegt Alex Heyvaert.

Ongelimiteerd

“In het verleden kregen verenigingen een subsidie voor een derde van het berekende bedrag aan vrijwilligersuren. De Chiro van Eppegem berekende dat er voor het nieuwbouwproject 2.938 uren aan vrijwilligerswerk gepresteerd zouden worden. Dat komt overeen met 88.140 euro en dus had de jeugdbeweging in het verleden recht op een derde van dat bedrag, zijnde 29.380 euro. Maar de nieuwe meerderheid zette een plafond op de subsidie van 5.000 euro per ingediend dossier. De Chiro van Eppegem kan twee dossiers indienen, waardoor de jeugdbeweging maximaal 10.000 euro vrijwilligerssubsidies zou krijgen. Met andere woorden: de Chiro loopt 20.000 euro mis. We roepen de meerderheid dan ook op om de werkuren van vrijwilligers opnieuw ongelimiteerd in rekening te brengen voor de berekening van 1/3de van de subsidie.”

Dubbelop

Schepen van Jeugd Tim Borteel (sp.a) begrijpt de redenering van CD&V niet. “We hebben de investeringssubsidies immers van 100.000 naar 200.000 euro per dossier opgetrokken, waardoor we een lager plafond op de subsidie voor de vrijwilligersuren gelegd hebben. Dankzij de verhoging van de investeringssubsidies heeft de Chiro van Eppegem, die twee dossiers kon indienen, dus meer geld ontvangen dan voordien mogelijk was. Tijdens dit hele proces hebben we CD&V niet gehoord, maar net voor de finish gingen ze plots op de banken staan. Het is toch logisch dat wanneer we het plafond van de ene subsidie plots verdubbelen, we de andere wat gaan bijschaven. Doen we dat niet, dan is het dubbelop.”