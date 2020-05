Cateraar opent groenten- en fruitwinkel: “De coronacrisis hield ons niet tegen om een nieuw concept op te starten en aan de slag te blijven.”

Tim Van Der Zeypen

19 mei 2020

18u50 0 Zemst Aan de Tervuursesteenweg in Hofstade bij Mechelen heeft een jong koppeltje een fruit- en groentewinkel geopend. Sinds 2016 baten ze samen het cateringsbedrijf Kokovino uit maar door de coronacrisis zagen ze hun opdrachten één voor één worden uitgesteld. ““Maar dat hield ons niet tegen om een nieuw concept op te starten en aan de slag te blijven.”

Dinsdagochtend omstreeks 10.00 uur openden Bjorn Van den Wijngaert en An De Haen uit Hofstade voor het eerst de deuren van hun winkel Kokovientje by Kokvino. “Een fruit- en groentewinkel in samenwerking met lokale handelaars”, vertelt An. “Zo is er bier van een microbrouwerij uit Tisselt, honing uit Zemst en koffie- en thee uit Schiplaken te verkrijgen. Voor de aardappelen en de ajuinen werken we samen met een lokale boer.”

An en Björn zijn al vier jaar actief als cateraar. Naast de medewerkers- en publiekscatering voor Play Sports, verzorgen zijn ook het eten voor congressen, trouwfeesten en communiefeesten. “Maar door de huidige coronacrisis valt alles stil”, getuigt An. “Bovendien zagen we alles één voor één worden uitgesteld naar latere data. Ook over de heropstart van de horeca na corona is nog een groot vraagteken. Dus gingen wij op zoek naar oplossingen.”

Die vonden ze uiteindelijk in het uitbaten van een fruit- en groentewinkel. Naast het fruit en de groenten zullen zij ook de typische gerechten van hun cateringsbedrijf Kokovino te koop aanbieden. Gaande van de bekende lasagne en vol-au-vent tot tapenades en feta. “Voorlopig blijft onze winkel al zeker tot eind augustus geopend. Daarna zullen we de situatie herbekijken en kijken we naar de toekomst”, besluit An.

Kokovientje by Kokovino is elke dag, met uitzondering van maandag, geopend van 10.00 uur tot 19.00 uur. Op zondag is de winkel geopend tot 13.30 uur.