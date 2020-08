Burgemeester Zemst waarschuwt: Antwerpse sportploegen nu even niet welkom in Vlaams-Brabant Stephanie Romans

19u22 0 Zemst De burgemeester van Zemst waarschuwt lokale sportverenigingen: laat Antwerpse clubs niet toe. De gemeente kreeg verschillende vragen van lokale verenigingen die uit Antwerpen aanvragen kregen. “Ik begrijp dat clubs een manier zoeken om te sporten, maar het lijkt me niet de bedoeling dat in Vlaams-Brabant te komen doen.”

Sinds de Antwerpse gouverneur strenge coronamaatregelen aankondigde in de provincie is sporten in clubverband niet meer toegestaan. Antwerpenaren mogen dus niet meer naar de voetbal- of basketbalclub om te trainen. Sommige sportclubs probeerden dat verbod te omzeilen, door uit te wijken naar buurgemeenten vlak over de provinciegrens.

Nu even niet

“We kregen de vraag van de uitbater van de sporthal en vanuit de lokale voetbalclub: wat moeten we doen met Antwerpse verenigingen die bij ons willen komen sporten”, zegt burgmeester Veerle Geerinckx (N-VA). “We hebben advies gevraagd aan de provincie. En daar werd gezegd dat het niet de bedoeling is om Antwerpse clubs te ontvangen. Voor de duidelijkheid hebben we dit advies naar de lokale clubs doorgestuurd.”

Geerinckx: “Ik begrijp dat mensen graag willen sporten en proberen om alsnog een locatie te vinden. Maar het is momenteel niet de bedoeling dat Antwerpenaren uitwijken naar Vlaams-Brabant.”

De burgemeester zegt dat er geen enkele Antwerpse sportploeg is komen trainen in Zemst. “De organisaties die de vraag kregen, hebben vooraf advies gevraagd.”