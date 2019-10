Burgemeester Veerle Geerinckx opnieuw naar WK Curling: “Beter voorbereid dan vorige keer” Robby Dierickx

08 oktober 2019

10u55 2 Zemst Donderdag stapt Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) op het vliegtuig richting het Schotse Aberdeen. Daar neemt ze samen met Zemstenaar Dirk Heylen en twee Mechelaars deel aan het World Mixed Curling Championship. “We gaan er ons opnieuw meten met de absolute wereldtop”, klinkt het.

In april dit jaar maakte Veerle Geerinckx – toen pas drie maand burgemeester in Zemst – haar curlingdebuut op een groot tornooi. Samen met dorpsgenoot Dirk Heylen nam ze in het Noorse Stavanger deel aan het World Mixed Doubles Curling Championship. Van hun zeven wedstrijden wonnen ze er eentje. Donderdag stapt ze op het vliegtuig richting het Schotse Aberdeen voor een nieuw avontuur, want samen met Dirk Heylen en twee Mechelse curlingspelers neemt ze deel aan het World Mixed Curling Championship. “Het verschil met Noorwegen is dat we nu niet in duo sporten, maar een team van vier personen vormen”, aldus de Zemstse burgemeester.

Meer winstkansen

“We stappen met heel wat ambitie op het vliegtuig, niet geheel onlogisch wanneer je naar een WK vertrekt. Maar in tegenstelling tot in Noorwegen – waar de tegenstand echt wel sterk was – hebben we volgens onze coach in Aberdeen wel kansen om meerdere wedstrijden te winnen. We zijn in ieder geval wat beter voorbereid, want we hebben de voorbije weken en maanden enkele tornooien gespeeld. Recent nog namen we het in de Benelux-cup in de curlinghal in Elewijt op tegen Nederland en Luxemburg. We willen nu zien hoeveel stappen we in enkele maanden tijd vooruit gezet hebben. Volgend jaar hopen we ons in de Mixed Doubles immers te plaatsen voor de Olympische Winterspelen van 2022.”

Geerinckx en co beginnen er zaterdagmiddag tegen Finland aan. Nadien volgen nog wedstrijden tegen Zuid-Korea, Oostenrijk, Rusland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland.