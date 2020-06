Brusselsesteenweg heel weekend dicht door renovatie brug Robby Dierickx

29 juni 2020

11u12 0

De Brusselsesteenweg tussen Zemst en Mechelen wordt van vrijdagavond 3 juli om 20 uur tot maandagochtend 6 juli om 6 uur afgesloten voor alle verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert er immers de laatste fase van de vernieuwingswerken aan de brug over de Zemstsesteenweg uit. Zo komt er een nieuwe asfaltlaag tussen het kruispunt met de Heidestraat en de toegangsweg tot ‘Shopping Mechelen Zemst’. Om de werken vlot uit te kunnen voeren, is alle verkeer op de brug verboden. De toegang tot het shoppingcenter blijft wel altijd bereikbaar. Voor het verkeer wordt een omleiding in beide richtingen voorzien langs de E19, via de op- en afrittencomplexen van Zemst en Mechelen-Zuid.