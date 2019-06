Brusselse jongeren zorgen voor onrust op recreatiedomein WHW/RDK

29 juni 2019

16u15 16 Zemst Een grote groep Brusselse jongeren heeft zich deze middag misdragen op het domein van Sport Vlaanderen. Nadat ze eerst amok maakten op het openbaar vervoer verstoorden ze de sfeer op het recreatiedomein.

Omstreeks 2 uur ontstonden er problemen met een groep van 40 à 50 jongeren. De politie werd gebeld nadat er een grote vechtpartij ontstond. “We zijn met verschillende ploegen ter plaatse gegaan maar ter plaatse hebben we geen vechtpartij waargenomen.”, aldus korpschef Filip Van Steenbergen, “eerder was er ook al een melding gekomen nadat jongeren zich op de bussen tussen Brussel en het domein zich misdragen hadden. Het ging om vandalisme en verbale agressie.” Het is al geruime tijd een kwalijke trend. Bij warme zomerdagen stromen tientallen jongeren vanuit Brussel toe op het domein van Sport Vlaanderen. Daar misdragen ze zich door verbaal agressief te zijn en verstoren ze de rust van andere mensen. “Het is inderdaad een herkenbaar verhaal. Vandaag zijn er nog geen gerechtelijke feiten gebeurd maar er zijn wel enkele jongeren buiten gezet. Het is nu afwachten of alles rustig blijft bij de uittocht als het sluitingstijd is.”