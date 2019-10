Brasserie De Melkerij vanaf maandag tijdelijk dicht Robby Dierickx

25 oktober 2019

16u15 0 Zemst Op maandag 4 november sluit Brasserie De Melkerij in het gelijknamige cultuurcentrum in Zemst tijdelijk de deuren. Uitbater Bruno Bovri stopt om persoonlijke redenen. Het bestuur van het autonoom gemeentebedrijf – eigenaar van het gebouw – en het gemeentebestuur gaan op zoek naar nieuwe uitbaters.

De brasserie opende de deuren in december 2015, net voor de opening van het cultureel centrum. Nu, bijna vier jaar later, hebben de uitbater en zijn team beslist om ermee te stoppen. “Ze doen dat om persoonlijke redenen”, zegt Kathleen Goovaerts, voorzitter van het autonoom gemeentebedrijf. “Er zijn nooit problemen geweest met de uitbaters en we danken hen voor hun inzet van de afgelopen jaren.”

Het AGB en het gemeentebestuur gaan op zoek naar nieuwe uitbaters. “Daarnaast zullen we ook bekijken of er iets aan het concept aangepast moet worden”, aldus nog Goovaerts. “Maar we zullen alles in het werk stellen om de inwoners en de bezoekers weer snel te kunnen bedienen in de horecazaak.”

De sluiting van de brasserie heeft geen invloed op het culturele programma en de evenementen in gemeenschapscentrum De Melkerij.