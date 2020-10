Brandweer redt man en varken uit vijver SRB

13 oktober 2020

12u18 1 Zemst De brandweer heeft dinsdag een man en een varken gered uit een vijver in Zemst. Het dier was in het water terecht gekomen en had hulp nodig. De man kon het beest niet zelf bevrijden.

Drie kwartier had de brandweer nodig om de man en het varken uit een vijver aan de Verbeetweg in Zemst te helpen. “Het water was zo'n anderhalve meter diep”, weet brandweerwoordvoerder Alain Habils.

De man die het varken probeerde te redden, raakte tijdens die poging onderkoeld. “Hij is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.”