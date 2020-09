Brandweer en gemeente starten zoektocht naar plek voor voorpost Robby Dierickx

11 september 2020

13u46 1 Zemst Brandweerzone Vlaams-Brabant West en de gemeente Zemst gaan op zoek naar een locatie waar een satellietgebouw van de brandweerkazerne van Vilvoorde moet komen. Die voorpost moet ervoor zorgen dat de brandweer sneller kan blussen in Zemst. Enkele jaren geleden werd al gedacht aan een van de gemeentelijke terreinen vlak bij het kerkhof van Weerde, maar er ligt nog niets vast.

Het waren oppositiepartijen CD&V en Open Vld die tijdens de gemeenteraad van donderdagavond naar een stand van zaken in het dossier rond een voorpost van de brandweer in Zemst vroegen. Bart Coopman (CD&V), die tijdens de vorige legislatuur burgemeester was, liet weten dat het vorige schepencollege en de brandweer een consensus hadden over het feit dat de gemeentelijke terreinen aan de Schumanlaan ter hoogte van het kerkhof van Weerde geschikt waren voor het satellietgebouw van de kazerne van Vilvoorde. “De brandweer was destijds gecharmeerd door dat voorstel”, aldus Coopman tijdens de gemeenteraad. “Maar nu vernemen we dat de nieuwe burgemeester dat niet meer ziet zitten. We willen dan ook weten welke plannen er momenteel op tafel liggen.”

Beste locatie

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) benadrukt dat het nog steeds de bedoeling is om een voorpost in Zemst te bouwen. “Maar daarvoor moeten we nagaan wat de beste locatie is”, klinkt het. “De brandweer van Vilvoorde verhuist in de toekomst naar een nieuwe kazerne (in de Medialaan, red.) en er zal in kaart gebracht moeten worden wat de aanrijtijden naar onze gemeente zullen zijn. Afhankelijk daarvan zal bepaald worden waar de voorpost in onze gemeente moet komen. Maar feit is dat we als gemeente wel degelijk met het dossier bezig zijn.”