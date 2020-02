Brand legt chalet in de as Vuur veroorzaakt hevige rookontwikkeling in Elewijt SHVM RDK

12 februari 2020

19u05 6 Zemst Een chalet aan de visvijvers van Molenveld is woensdagnamiddag volledig uitgebrand. De bewoner was op het moment van de brand niet thuis. Niemand raakte gewond.

Rond 16 uur trok een grote zwarte rookpluim de aandacht van enkele omwonenden aan de Pater Pellinckxstraat. De brandweer ging ter plaatse en stuitte op een chalet die in vlammen opging. Een hele opgave voor de brandweer, aangezien de chalet bestond uit een metalen dak met daaronder een houten plafond. Na heel wat bluswerk beslisten ze om de chalet gecontroleerd te laten uitbranden. Ook enkele autobanden vatten vuur, met zwarte rook tot gevolg.

De politie stelde een veiligheidszone in. De rook bevatte geen schadelijke stoffen, maar de gemeente raadde buurtbewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden en om de ventilatie in huis en in de wagen uit te zetten.

Tijdens de brand raakte niemand gewond. De bewoner zal nu op zoek moeten gaan naar een ander onderkomen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.