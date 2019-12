Borstbeeld Hubert Van Innis krijgt arduinen blad met opsomming Olympische titels Robby Dierickx

09 december 2019

16u16 1 Zemst Op vraag van de wipmaatschappij Sint-Hubertus Elewijt gaat de gemeente een arduinen blad met een overzicht van de Olympische titels op het borstbeeld van Hubert Van Innis plaatsen. De Elewijtse boogschutter behaalde in 1900 en 1920 in totaal negen medailles op de Olympische Spelen.

Om zijn prestaties te eren, kreeg Elewijtenaar Hubert Van Innis jaren geleden een borstbeeld langs de Tervuursesteenweg op de grens van Elewijt met Perk. Op de sokkel wordt zijn naam vermeld, maar van zijn Olympische titels is er echter geen spoor. Kan niet, vond de wipmaatschappij Sint-Hubertus en dus vroeg de vereniging in het kader van het Olympisch jaar 2020 of die titels aan het borstbeeld toegevoegd konden worden.

Het schepencollege van Zemst gaat akkoord met dat voorstel en zal een arduinen blad met daarop de Olympische prestaties van Hubert Van Innis laten plaatsen. De boogschutter pakte op de Olympische Spelen van Parijs in 1900 en Antwerpen in 1920 in totaal negen medailles. Daarmee is hij vandaag nog steeds Belgisch recordhouder.

Huldiging in maart

Op 29 maart volgend jaar wordt Van Innis bovendien gehuldigd tijdens het Nationaal Congres van de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters (KNBBW). Dat congres vindt in gemeenteschool De Regenboog plaats. Voor aanvang zullen de aanwezigen in stoet naar het monument der gesneuvelden stappen om er kransen neer te leggen. Nadien gaat het gezelschap naar de buste van Van Innis, waar eveneens hulde gebracht zal worden aan de grootste Belgische Olympiër.