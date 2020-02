Boek ‘Blijven Ademen’ van Zemstse hartcoherentiecoach binnenkort ook in Frankrijk en Canada beschikbaar Robby Dierickx

04 februari 2020

12u33 0 Zemst Het boek ‘Blijven Ademen’ van de Zemstse hartcoherentiecoach Katrien Geeraerts krijgt drie jaar na de lancering nu ook een Franstalige versie. Eind april zal het boek rond hyperventilatie, angsten en burn-out immers ook in Wallonië, Frankrijk en zelfs Canada te koop zijn. In Vlaanderen werden ondertussen al 9.000 exemplaren verkocht.

In maart 2017 bracht Katrien Geeraerts haar boek ‘Blijven Ademen’ uit. De auteur leed zelf aan een burn-out en geeft via haar boek tips om om te gaan met verschillende stressaandoeningen. ‘Blijven Ademen’ is ondertussen al aan de zevende druk toe. “Er werden al 9.000 exemplaren verkocht”, zegt Katrien Geeraerts. “Het boek wordt zelfs omschreven als een ‘beststeller’. Terwijl de meeste boeken een piekmoment kennen om vervolgens wat terug te vallen, blijft ‘Blijven Ademen’ het goed doen.”

Canada

Zo goed dat er eind april zelfs een Franstalige versie van verschijnt. “We hebben een medische uitgeverij gevonden die het boek in Frankrijk en Canada op de markt wil brengen”, aldus nog de auteur. “In die landen bestaat de praktijk van hartcoherentie, een speciale ademhalingstechniek die je hart en brein weer in balans brengt, al langer. Toch zijn er amper toegankelijke boeken. ‘Blijven Ademen’ is een praktijk- en werkboek. Dat maakt dat het nu ook in Frankrijk en Canada te koop zal zijn.”

Op de website van Katrien Geeraerts is een inkijkexemplaar van het boek beschikbaar: https://biofeedbacktraining.be/product/boek-blijven-ademen/. Ook verschillende cursussen rond gezondheid en welzijn, en een gratis podcast over angst zijn er terug te vinden.