Blokspot in bibliotheek opent maandag de deuren Robby Dierickx

05 augustus 2020

08u14 1 Zemst Vanaf maandag 10 augustus wordt de polyvalente zaal van de bibliotheek in Zemst voor 4 weken opengesteld als blokspot (tot 6 september).

Er worden maximaal 10 studenten toegelaten zodat de onderlinge afstand gegarandeerd is. De studenten kunnen tussen 10 en 12 uur en 14 en 17.30 uur komen studeren, enkel op weekdagen, dus niet op zaterdag en zondag. Er wordt handgel voorzien en er zijn doekjes om tafels en stoelen te ontsmetten. Zoals in alle gemeentelijke gebouwen is een mondmasker verplicht wanneer je er rondloopt. Inschrijven voor de blokspot doe je via info@bibliotheekzemst.be of via deze link.