Blikseminslag in kerk zorgt voor problemen in gemeentehuis RDK

05 juni 2019

In het gemeentehuis van Zemst zijn woensdag verschillende problemen met enkele belangrijke toepassingen. Dat is het gevolg van een blikseminslag in de Sint-Pieterskerk dinsdagavond tijdens het korte, maar hevige onweer. De kerk zelf liep daarbij geen schade op, maar de bewoners van enkele omliggende straten zaten wel een tijdje zonder stroom. En nu blijken er dus ook problemen te zijn in het gemeentehuis. De gemeente raadt inwoners die vandaag naar het gemeentehuis willen komen aan om eerst even te bellen om na te gaan of ze wel geholpen kunnen worden aangezien sommige toepassingen niet werken. Het is nog onduidelijk wanneer de problemen verholpen zullen zijn.