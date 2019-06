Bliksem slaat in op kerk Zemst: geen schade, tijdje geen stroom in omgeving RDK

04 juni 2019

Iets voor 21 uur is de bliksem ingeslagen op de kerk van Zemst. Dat ging volgens omwonenden gepaard met een hevige knal. Er is geen schade aan de kerk, maar in enkele omliggende straten zaten tientallen woningen een tijdje zonder elektriciteit.