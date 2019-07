Blauwalg teistert domein Sport Vlaanderen: zwemmen in strandzone wel nog toegestaan Robby Dierickx

24 juli 2019

17u33 4 Zemst Sport Vlaanderen waarschuwt de bezoekers van het domein in Hofstade voor de aanwezigheid van blauwalg. De bacterie is echter niet in het water in de strandzone gespot, maar wel in de andere vijvers. Zwemmen is er niet toegestaan.

De blauwalgen werden gespot in vijvers in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade, maar beperken zich voorlopig enkel tot de vijvers in het domein en zijn niet aanwezig in het zwemwater in de zwemzone. Sport Vlaanderen raadt bezoekers af om het water in de vijvers te betreden. In de zwemzone mag er wel nog gezwommen worden.

Wie in aanraking komt met blauwalg kan last krijgen van irritaties aan de ogen en de huid. Andere klachten zijn hoofd-, maag- en darmpijn, maar soms ook grotere gezondheidsproblemen. Indien u in aanraking bent geweest met de bacterie, neemt u het best snel een douche. Ook honden kunnen last krijgen van blauwalgen.