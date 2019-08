Bizarre overval op tankstation: overvallers rijden met gestolen nummerplaten, maar komen wel herkenbaar winkel binnen JCV RDK

05 augustus 2019

18u01 16 Zemst Twee jongemannen hebben maandagmiddag het Shell-tankstation op de Brusselsesteenweg in Eppegem overvallen. Ze bedreigden de bediende met een groot keukenmes en gingen ervandoor met de inhoud van de kassa. “Gelukkig is er niemand gewond geraakt”, zegt de zaakvoerster.

De twee jongemannen kwamen maandag omstreeks 13.45 uur op een brommer toe aan het tankstation. “Ze wilden een enkele sigaret kopen, maar dat kan natuurlijk niet”, zegt zaakvoerster Tania Vallinga van Garage Verstraeten. “Nadien wilden ze hier voor de deur even wachten op een vriend. Een van die jongens, ik schat ze rond de 18 jaar, is dan opnieuw binnengekomen en zei dat hij toch een pakje sigaretten wou kopen. Terwijl onze bediende dat nam, haalde hij een groot keukenmes uit zijn rugzak en bedreigde haar.”

De jongeman maakte de kassa leeg en nam wat pakjes sigaretten mee. Daarna ging hij samen met zijn kompaan op de loop. De twee vertrokken met hun brommer in de richting van Vilvoorde. “Ze hebben zelfs nog even naar de winkel gezwaaid toen ze vertrokken”, zegt Vallinga. “Op het moment van de overval was er hier niemand anders dan onze bediende, wat al niet vaak gebeurt. Waarschijnlijk hebben ze dat moment afgewacht om binnen te komen en hun slag te slaan.” Van de twee mannen is voorlopig geen spoor.

Camerabeelden

De politie kwam alvast ter plaatse om de nodige vaststellingen doen. “Het is een heel vreemde overval”, zegt Vallinga. “De politie zei dat ze met gestolen nummerplaten rondreden op hun brommer, maar die dader loopt hier dan wel binnen zonder helm op. Hij was op de beelden heel duidelijk herkenbaar. De politie zei dan ook dat het waarschijnlijk om amateurs gaat. Wie die jongens zijn, weten we niet. Het zijn zeker geen vaste klanten en ze spraken Nederlands, zonder een duidelijk accent.”

Het is niet de eerste keer dat het tankstation met criminelen te maken krijgt. “Er is hier al vaak ingebroken”, zegt Vallinga. “Meestal gaan ze dan aan de haal met sigaretten, ondanks de camera's en het alarm. Een tiental jaar geleden hebben we ook al eens een overval gehad. Toen werd ons personeel bedreigd met een pistool. Gelukkig is er ook nu niemand gewond geraakt, maar we zijn wel onder de indruk.”

Wat de buit van dieven is, was maandag nog niet duidelijk. “Ze zijn met de hele inhoud van de kassa gaan lopen”, zegt Vallinga. “We weten pas dinsdag hoeveel er weg is als we onze rekening maken. Ze hebben niet veel laten liggen, zelfs de stukken van 2 euro zijn gestolen.”