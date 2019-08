Bertha blaast 100 kaarsjes uit RDK

06 augustus 2019

Op zaterdag 3 augustus mocht Bertha Lauwers uit Zemst honderd kaarsjes uitblazen. Om die reden werd ze dinsdag gevierd in woonzorgcentrum Releghem. Bertha werd op 3 augustus 1919 geboren. Ze trouwde met Jan Silverans en ze kregen drie kinderen. Later kwamen er ook zeven kleinkinderen en inmiddels heeft ze ook al vijftien achterkleinkinderen. Bertha is altijd huismoeder geweest. Ze voedde de kinderen op, maar zorgde er ook voor dat er regelmatig verse groentjes uit de tuin op het bord kwamen te liggen.