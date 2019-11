Benefiet voor zeldzame ezel: Jelke lijdt aan stofwisselingsziekte Robby Dierickx

22 november 2019

09u54 0 Zemst In de stal Hof ter Sempst in Zemst-Laar vindt zondag een ietwat speciale benefiet plaats. De benefiet wordt immers georganiseerd voor een … ezel. Niet zomaar een ezel, want het gaat om een zeldzaam poitou veulen, waarvan er in de jaren 70 wereldwijd slechts 44 leefden. Jelke, het veulen van Jolien Cnapelinckx, lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte en om de medische kosten te drukken, wordt zondag een benefiet georganiseerd.

Bij het vier maanden oude veulen werd recent een zeldzame stofwisselingsziekte ontdekt. “Jelke kreeg regelmatig epileptische aanvallen”, vertelt Jolien Cnapelinckx. “Na heel wat onderzoeken, waarbij het bloed van het veulen zelfs naar Engeland opgestuurd moest worden, bleek dat ze aan een stofwisselingsziekte leed. Concreet maakt ze bijna of zelfs geen calcium aan omdat haar bijschildklier niet goed werkt. Calcium is echter van cruciaal belang om te blijven leven. Om in leven te blijven, moet Jelke heel wat medicatie nemen.”

Hoge medische kosten

De medische kosten voor het veulen lopen ondertussen hoog op. Zo betaalde Jolien al ruim 2.000 euro voor de onderzoeken en is ook de medicatie vrij kostelijk. Om die kosten wat te drukken, organiseert ze nu zondag van 10 tot 17 uur een benefiet in haar stal Hof ter Sempst in Zemst-Laar. “Aanwezigen kunnen er smullen van pannenkoeken en soep. Daarnaast zijn er ook verrichtingsproeven van het Belgisch Fjordenstamboek. De proeven starten om 10 uur”, besluit Jolien.

De poitou ezels waren in de jaren 70 uiterst zeldzaam. In 1977 zouden er wereldwijd slechts 44 geleefd hebben. Nadien is men volop beginnen fokken en vandaag zijn er opnieuw enkele honderden ezels van die soort.

De stal Hof ter Sempst bevindt zich in de Humbeeksebaan 69 in Zemst-Laar.