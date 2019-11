Benefiet voor ezel Jelke groot succes WHW

20u43 0 Zemst De benefiet voor ezel Jelke, die lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte, is een succes geworden. Zo’n 100 mensen kwamen eten om de medische kosten voor de ezel te drukken. “Meer dan we hadden verwacht. Super!”, aldus Jolien Cnapelinckx.

Bij het vier maanden oude veulen werd recent een zeldzame stofwisselingsziekte ontdekt. Om in leven te blijven had ze heel wat medicatie nodig. Zo bedroegen de onderzoekosten alleen al 2000 euro. Om deze te bekostigen besloot Jolien een benefiet te organiseren. Van 10 tot 17 uur kon iedereen terecht in haar stal Hof ter Sempst in Zemst-Laar voor pannenkoeken en soep. En vele mensen gingen hier op in. Minstens honderd mensen kwamen Jelke steunen. “Er was meer volk dan ik verwacht had. De kosten zijn niet gedekt maar de benefiet heeft toch ruw geschat 1100 euro opgebracht. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee", besluit Cnapelinkcx.