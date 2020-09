Belgerinkel-actie in Zemst vraagt meer aandacht voor veiligheid van fietsers JMBB

18u02 0 Zemst De Fietsersbond van Zemst is vaanochtend samengekomen om enkele minuten symbolisch de fietsbellen te laten rinkelen.

Op de hoek van de Damstraat en de Brusselsesteenweg hielden de fietsers halt om een hulde te brengen aan fietsslachtoffers, en in het bijzonder aan de drie Zemstse kinderen die er in het verleden het leven lieten. “Dit kruispunt werd reeds gedeeltelijk conflictvrij gemaakt, daar zijn we blij om. Maar er zijn nog vele andere plaatsen in Zemst en in Vlaanderen die té gevaarlijk zijn voor de fietser”, laat de fietsersbond weten.

Er viel in september helaas een aantal fietsslachtofers in Vlaanderen. “We kunnen niet langer aan de zijlijn staan: Fietsersbond roept elke lokale afdeling op voor actie nu zondag. We willen het Zemstse gemeentebestuur verder aanmoedigen om sneller werk te maken van veiliger fietsen voor scholieren, werknemers, fietsrecreanten... En we vragen een véél grotere inzet van de Vlaamse regering en Vlaamse administraties.”