Bakkerij Perremans sluit maandagavond na 63 jaar de deuren: “Jammer dat we klanten met cadeaus niet mogen knuffelen” Coronavirus bemoeilijkt laatste weken van Eppegemse familiezaak Robby Dierickx

26 maart 2020

14u00 0 Zemst Na 63 jaar gaan de deuren van bakkerij Perremans in Eppegem maandagavond definitief op slot. De broers Ronald (61), Denis (67) en hun zus Annie Perremans (68) sluiten de familiezaak met pijn in het hart. Door het coronavirus verlopen de afscheidsweken echter wat moeilijker dan gepland. “We mogen de klanten niet meer hartelijk bedanken wanneer ze ons met cadeaus overstelpen”, klinkt het.

In 1957 openden de ouders van Ronald, Denis en Annie Perremans bakkerij Perremans. Al snel hielpen de drie kinderen mee in de zaak en in 1985 kwamen ze zelf aan het roer te staan van de bakkerij langs de Brusselsesteenweg in Eppegem. Maar volgende week maandagavond nemen de drie afscheid van hun klanten.

Elke avond om 23.30 uur beginnen mijn broers aan hun ‘werkdag’. Tot 12 uur zijn ze hier in de weer om onze klanten van brood, koffiekoeken en patisserie te voorzien. Op onze leeftijd begint dat te wegen, hé (lacht) Annie Perremans

Na 63 jaar is het einde van de bakkerij – gekend om haar boterkoeken – immers nabij. “We hebben alle drie de pensioengerechtigde leeftijd bereikt”, zegt Annie. “Vooral mijn broers, die elke nacht in de bakkerij staan, hebben nood aan hun pensioen. Hun job valt dan ook niet te onderschatten. Elke avond om 23.30 uur beginnen ze aan hun ‘werkdag’. Tot 12 uur zijn ze hier in de weer om onze klanten van brood, koffiekoeken en patisserie te voorzien. Op onze leeftijd begint dat te wegen, hé. (lacht) Ikzelf begin ook elke dag om 5 uur en sta hier vaak tot 19 uur. Maar voor mij had het verhaal gerust nog wat langer mogen duren, hoor. Maar ik heb begrip voor de keuze van mijn broers. Eén van hen had vorig jaar nog een lichte trombose en dat was voor hem het sein dat het genoeg is geweest.”

Levenswerk

Annie steekt niet onder stoelen of banken dat ze de bakkerij zal missen. “En dan vooral het contact met de klanten”, klinkt het. “Nooit kwam ik met tegenzin werken. De bakkerij openhouden, is overigens geen optie. Geen van de vijf kinderen is bereid om de zaak over te nemen. Voorlopig gaan de deuren dus op slot. We zullen wel zien wat de toekomst brengt. Mijn moeder liet ondertussen ook al weten dat ze het jammer vindt dat de bakkerij verdwijnt. Ze heeft de zaak dan ook met mijn vader opgestart, hé. Het was hun levenswerk...”

Social distancing

Door de uitbraak van het coronavirus verlopen de afscheidsweken van de bakkerij ietwat anders dan gepland. “We hebben al van verschillende klanten cadeautjes gekregen, maar kunnen hen gezien de social distancing niet hartelijk bedanken”, aldus nog Annie Perremans. “Ook in de winkel hebben we trouwens de nodige maatregelen genomen. Zo mogen er slechts twee klanten tegelijkertijd binnen. Het is jammer dat we op zo’n manier afscheid moeten nemen van onze vaste klanten.”

Wie nog wil genieten van het brood, de koffiekoeken en de patisserie van bakkerij Perremans, kan er tot en met maandag terecht.