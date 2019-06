Bakker, landbouwer en molenaar starten proefproject rond lokaal brood RDK

14 juni 2019

Bakker Van Eeckhout uit Hofstade, landbouwer Thomas Cools uit Weerde en molenaar Molens Van Ramsdonk uit Ramsdonk starten met een proefproject rond zogenaamd lokaal brood. Daarmee willen ze brood maken via zo weinig mogelijk tussenstations.

Concreet wordt lokaal brood geproduceerd met lokaal geteelde oude en/of alternatieve graansoorten. Deze en volgende maand kan je het graan op de akkers zien groeien. In augustus wordt het graan geoogst, waarna de nodige baktesten volgen. In het najaar zouden we voor het eerst écht lokaal brood kunnen proeven. De gemeente Zemst steunt het korte ketenproject omdat het volgens het schepencollege past binnen het gemeentelijk beleid rond duurzame en lokale landbouw. Korte keten staat immers voor voedingswaren die via zo weinig mogelijk tussenstations en over zo kort mogelijke weg van bij de boer op je bord terechtkomen.