Bakker en gemeente starten proefproject met oude en trage graansoorten uit heel Europa Robby Dierickx

04 november 2019

13u36 1 Zemst Op een braakliggend gemeentelijk terrein naast brasserie Gasthofhoeve in Hofstade hebben bakker Marc Van Eeckhout en de gemeente het startschot gegeven van een innovatief proefproject. De bakker gaat er de komende maanden immers na welke oude en trage graansoorten op Zemstse bodem geteeld kunnen worden.

De gemeente lanceerde een tijdje geleden een oproep voor een project rond innovatief grondgebruik. Marc Van Eeckhout, een bakker uit Hofstade, kwam als winnaar uit de bus en kreeg een stuk grond toegewezen van de gemeente. Dat zal de bakker gebruiken als proef- en demoveld om de teelt van oude en trage graansoorten te testen op Zemstse bodem. “In Vlaanderen bestaan dergelijke projecten amper, terwijl ze in het buitenland en in Wallonië wel al succes kenden”, weet Joeri Van den Brande (Groen), schepen voor Landbouw. “Bedoeling van dit alles is terug te keren naar de authentieke kwaliteit en smaak van brood.”

Uit alle hoeken van Europa

Concreet liet Marc Van Eeckhout 48 oude graansoorten uit alle hoeken van Europa overkomen naar Zemst en daar gaat hij nu mee aan de slag. De ULB is betrokken bij het project en zorgt voor de wetenschappelijke insteek. “Als blijkt dat een bepaalde graansoort hier perfect geteeld kan worden, dan wil de bakker dat graan ook gebruiken voor zijn brood”, aldus nog de schepen. “Het resultaat van dit project zal evenwel nog even op zich laten wachten. We schatten dat we pas binnen een aantal jaar duidelijk zullen weten welke graansoorten het goed doen.”

Donderdag werden de Zemstenaars uitgenodigd om het demoveld mee in te zaaien. Zeven inwoners gingen in op die oproep.