Anke (23) heeft autisme, en wil met expo taboe doorbreken Robby Dierickx

17 januari 2020

14u38 0 Zemst In de bibliotheek van Zemst vindt de komende weken de tentoonstelling ‘Live-Life’ plaats. Fotograaf Jo De Groote uit Boom stelt er portretten voor van mensen die op de een of andere manier voor het leven gebrandmerkt zijn. Eén van de geportretteerden is de 23-jarige Anke Van Haesendonck uit Zemst. Maar ook zij stelt er zelf foto’s tentoon, want ze maakte een fotoreportage met beelden achter de schermen.

Het was dankzij fotograaf Jo De Groote dat Anke Van Haesendonck enkele jaren geleden haar zelfvertrouwen terugvond. “Ik werd jarenlang gepest door mijn autisme en zat in een diep dal”, vertelt de 23-jarige Zemstse. “Om mijn zelfbeeld terug te winnen, ging ik op zoek naar een fotograaf die me voor de lens wilde zetten en zo kwam ik in contact met Jo. Hij was op dat moment op zoek naar modellen die om de een of andere reden gebrandmerkt zijn, dat kan door een ziekte, een aandoening of een al dan niet zichtbare beperking zijn.”

The making of

Tijdens de fotoshoot overwon Anke ook haar angst voor treinen. De fotograaf fotografeerde haar bewust in het station van Mechelen. De band tussen de twee resulteerde al snel in een samenwerking, want tijdens de fotoreportage met dertien modellen maakte Anke beelden van ‘the making of’. Het zijn die beelden die samen met de foto’s van Jo De Groote vanaf zaterdag tentoongesteld worden in de bibliotheek van Zemst. “In totaal hangen er 26 werken in de bib”, zegt Anke. “Tegelijkertijd worden ook evenveel beelden in Boom tentoongesteld. Begin februari worden alle beelden van locatie gewisseld. In Zemst loopt de tentoonstelling tot 16 februari.”

Ondertussen staat er ook al een Live-Life 2.0 in de steigers. “Die zal nog meer rond taboes draaien”, aldus nog Anke. “We zijn nu op zoek naar modellen.”