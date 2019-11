Anderhalve maand na sluiting gaat jeugdhuis De Caravan vrijdag weer open Robby Dierickx

14 november 2019

15u05 0 Zemst Na een sluiting van anderhalve maand kunnen de Elewijtse jongeren vanaf vrijdagavond opnieuw chillen in jeugdhuis De Caravan. Het oude bestuur trok eind september aan de alarmbel omdat er geen nieuwe bestuursleden gevonden werden, maar nu zetten enkele jongeren alsnog hun schouders onder het jeugdhuis.

Het oude bestuur was al een tijdje op zoek naar opvolgers, maar tijdens een bestuursverkiezing eind september bleek andermaal dat er amper jongeren geïnteresseerd waren om de leiding van De Caravan over te nemen. Daarop namen de bestuursleden de drastische beslissing om het jeugdhuis te sluiten. Die beslissing wierp echter wel haar vruchten af, want eind vorige maand werden bij een nieuwe bestuursverkiezing voldoende opvolgers gevonden. Anderhalve maand na de sluiting kan het jeugdhuis de deuren dan ook heropenen. Die heropening vindt vrijdagavond plaats.

Leden kunnen er meteen een nieuwe lidkaart aanschaffen. Die kost amper 5 euro en bezorgt de leden een korting bij de verschillende feestjes in het jeugdhuis. Daarnaast strooit het nieuwe bestuur door middel van een tombola nog met verrassingen voor leden die vorig jaar al een lidkaart hadden. Zij moeten hun oude lidkaart vrijdag evenwel meenemen naar De Caravan.