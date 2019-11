Amper drie weken na levering brandt hybride BMW van ruim 100.000 euro uit op parking gemeenteschool Ook drie andere wagens zwaar beschadigd. Oorzaak nog niet gekend Robby Dierickx

12 november 2019

14u55

Bron: www.fangio.be 338 Zemst In het Vlaams-Brabantse Eppegem bij Zemst is vanmiddag een splinternieuwe hybride BMW X5 45e van ruim 100.000 euro uitgebrand. De wagen – amper drie weken oud – stond geparkeerd op de parking van gemeenteschool De Waterleest. Ook drie andere wagens brandden uit. “Heel pijnlijk om mijn nieuwe wagen nu al te moeten verliezen”, zegt eigenaar Filip Vander Aerschot.

Acht maanden had Filip Vander Aerschot uit Zemst gewacht op zijn nieuw ‘speeltje’: een gloednieuwe BMW X5 45e. Een nieuw, hybride model van de Duitse autobouwer, waarvan er momenteel wereldwijd nog niet veel rond rijden. “In België was ik zelfs één van de eerste twee gelukkigen”, zegt Filip. “Drie weken geleden mocht ik voor het eerst achter het stuur kruipen. Heerlijk.”

Maar lang heeft Filip Vander Aerschot niet van zijn nieuwe wagen – goed voor ruim 100.000 euro – kunnen genieten. Zijn vrouw, die lerares is in gemeenteschool De Waterleest in Eppegem, was er dinsdag mee naar het werk gereden. “Rond het middaguur belde ze me plots met de melding dat onze wagen in brand stond”, gaat de Zemstenaar verder. “Het vuur was zo hevig dat de wagen niet meer te redden viel. Bovendien sloeg het vuur op drie andere geparkeerde wagens over. Zeker één daarvan is eveneens rijp voor de schroothoop en de twee andere liepen ook zware schade op.”

Ik sta nog steeds op mijn benen te trillen en kan het maar niet geloven. Anderzijds mogen we blij zijn dat dit op een openbare parking gebeurde en dat er niemand gewond is geraakt. Stel je voor dat de wagen in onze garage was beginnen te branden, dan was het veel erger afgelopen Eigenaar Filip Vander Aerschot

De brandweer moest een container met water laten overkomen om de hybride wagen in onder te dompelen. Die blusmethode is nodig bij elektrische wagens omdat de batterij door het gewone blussen niet stopt met branden. “Uiteraard is het bijzonder pijnlijk om je wagen op die manier en amper drie weken na de levering te moeten verliezen”, treurt Filip. “Ik sta nog steeds op mijn benen te trillen en kan het maar niet geloven. Anderzijds mogen we blij zijn dat dit op een openbare parking gebeurde en dat er niemand gewond is geraakt. Stel je voor dat de wagen in onze garage was beginnen te branden, dan was het veel erger afgelopen.”

Één van onze lezers maakte zopas deze beelden van een gloednieuwe BMW X5 PHEV, die vanmiddag vuur vatte op een parking in Eppegem. Ondanks de snelle interventie van de brandweer ging de 80.000 euro kostende SUV volledig in vlammen op... pic.twitter.com/th3TaQaGeI Fangio.be(@ FangioBe) link

Schoolkinderen hadden geen last van rook

Omdat de wagen vlak bij de gemeenteschool vuur vatte, was er even paniek dat de rook in de richting van de school zou waaien. “Maar we hadden geluk dat de wind de hevige rook in de andere richting blies”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “De kinderen hebben alles wel zien gebeuren, maar hadden uiteindelijk geen last van de rook. Een evacuatie was dus niet nodig.”

Inmiddels nam Filip Vander Aerschot contact op met andere eigenaars van eenzelfde hybride model van BMW om na te gaan of ook zij problemen hadden met hun wagen. “Eén van hen liet me weten dat zijn wagen niet tijdig geleverd kon worden omdat er een kans op een kortsluiting was. Ik hoop dan ook dat snel duidelijk wordt wat de oorzaak van de brand was, zodat andere eigenaars tijdig verwittigd kunnen worden indien er een algemeen probleem is.”

Onderzoek

Volgens BMW zijn er wereldwijd nog geen problemen geweest met het splinternieuwe hybride model. “Maar we zullen dit voorval uiteraard bekijken”, klinkt het bij de woordvoerder. “Het wrak zal door ons opgehaald en grondig onderzocht worden. In dergelijke gevallen is het echter niet altijd evident om de exacte oorzaak te achterhalen. Lukt het toch, dan zullen we contact opnemen met de eigenaar. Om nu al te zeggen dat het om een kortsluiting gaat, is giswerk.”

Volgens ooggetuigen was de plug-in hybride BMW (die naast een benzinemotor ook over een elektrische aandrijving beschikt, nvdr) niet aan het opladen toen het ongeval gebeurde, onderzoek zal nu moeten uitwijzen hoe de auto plots vuur kon vatten.