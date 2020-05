Amateurdieven stelen bloempotten en droppen die in andermans tuin Margo Koekoekx

24 mei 2020

18u42 0 Zemst Op minstens vijf verschillende plekken in Zemst kwam in de nacht van zaterdag op zondag ongewenst bezoek. Bloempotten en tuinbeeldjes werden meegenomen en teruggevonden... in andere tuinen. “Wie nog zulke vreemde toestanden opmerkt, zeker op een ongewoon uur, moet onmiddellijk 101 bellen”, moedigt Filip Van Steenbergen, korpschef politiezone KASTZE aan.

Op camerabeelden die een van de slachtoffers online zette, is te zien hoe een koppel bloempotten weghaalt aan voordeuren en uit tuinen. “Op de beelden is te zien dat het niet om typische inbrekers gaat. We roepen iedereen met camerabeelden dan ook op om ze niet online te zetten maar naar ons door te sturen”, zegt Van Steenbergen. “Alle tips zijn welkom en als mensen iets opmerken hoeven ze niet te aarzelen. Ons team is heel gemotiveerd om de daders te vinden maar daarvoor hebben we de hulp van alerte omwonenden nodig.”

Op de beelden is duidelijk te zien dat de twee daders niet typisch in donkere kledij opdraven maar in dagelijkse kledij. “Nog opvallender is dat ze niet enkel diefstal pleegden maar sommige van de gestolen bloempotten ook elders in de tuin van iemand anders achterlieten. Duidelijk geen stereotiepe dieven.”

Enkele slachtoffers vielen in de Peter Benoitlaan en de Felix Timmermanslaan. De eerste oproep kwam rond 1 uur 's nachts bij de politie. Om 3u40 werden ze op beeld vastgelegd op iemands oprit. Afgelopen nacht waren er minstens vijf gelijkaardige incidenten die waarschijnlijk aan elkaar gelinkt kunnen worden. Al houdt de politie alle pistes open.