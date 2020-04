Als Stef (64) niet naar de klimzaal kan, dan tovert hij zijn gevel maar om tot klimmuur Robby Dierickx

19 april 2020

13u04 1 Zemst In normale tijden trekt Stef Van Roy twee keer per week naar de klimzaal, maar door de coronacrisis zit ook de 64-jarige Zemstenaar al vijf weken ‘in zijn kot’. En dus vond de fervente klimmer er niets beter op dan de zijgevel van zijn woning om te toveren tot klimmuur. “Na de lockdown laat ik alles hangen zodat ik mijn kleinkinderen warm kan maken voor de sport (lacht).”

Of het nu in de klimzaal in Puurs is, op een rots in de Ardennen of op een berg in de Alpen: als Stef Van Roy kan klimmen, is hij gelukkig. Door de lockdown moet de ervaren alpinist het echter al vijf weken lang zonder zijn favoriete sport doen. Onder het motto ‘als ik niet naar de klimzaal kan, dan breng ik de klimmuur wel naar hier’ toverde de 64-jarige Zemstenaar de zijgevel van zijn woning om tot oefenruimte. De klimmuur kreeg de toepasselijke naam ‘Corona’. “Ik kocht tweedehands enkele klimgrepen en bevestigde die aan de gevel”, vertelt de klimmer. “In de balk in de nok van het dak bevestigde ik een ijzeren pin waaraan ik een touw hing dat als valbeveiliging moet dienen. Ik geef toe: de eerste keer dat ik de elf meter hoge muur omhoog klom, was het toch even bibberen.”

Kleinkinderen

Tot het einde van de lockdown wil Stef elke dag minstens een halfuur trainen op zijn eigen klimmuur. “Na de coronamaatregelen ga ik alles hoogstwaarschijnlijk laten hangen”, klinkt het. “Ik heb heel wat kleinkinderen en misschien is het wel de ideale manier om hen warm te maken voor deze fantastische sport.”