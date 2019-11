Al twee verenigingen krijgen ‘Olympische subsidie’ van gemeente RDK

06 november 2019

Het schepencollege van Zemst heeft de eerste twee aanvragen van verenigingen voor een Olympische subsidie goedgekeurd. Erkende verenigingen kunnen immers beroep doen op een subsidie van 3.000 euro indien ze volgend jaar een eenmalig nieuw evenement organiseren dat duidelijk de Olympische Spelen in de kijker zet. De Koninklijke Wipmaatschappij Sint Hubertus en thaiboksvereniging K-Oss uit Eppegem kregen als eerste verenigingen een goedkeuring. Die eerste is volgend jaar gastheer van de nationale vergadering van de wipschutters van België en voorziet hierbij een herdenkingsmoment voor Hubert Van Innis in Elewijt. De Belgische boogschutter pakte in 1900 en 1920 op de Spelen in Parijs en Antwerpen verschillende medailles. K-Oss organiseert dan weer een A-kamp thaiboksen in de sporthal van Eppegem.

Verenigingen die ook een project in het kader van de Olympische Spelen willen organiseren, kunnen dat melden via sport@zemst.be.