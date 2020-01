Al tachtig inschrijvingen voor eerste nieuwjaarsduik in domein Sport Vlaanderen Robby Dierickx

15 januari 2020

12u43 0

Zondag duiken de inwoners van Zemst letterlijk het nieuwe jaar in. In het domein Sport Vlaanderen in Hofstade vindt immers de eerste nieuwjaarsduik van de gemeente plaats. Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie. Al zowat tachtig mensen schreven zich in om zondag in het koude water te springen.

“De inschrijvingen lopen nog tot donderdagavond, maar nu al hebben tachtig mensen beslist om deel te nemen aan onze eerste nieuwjaarsduik”, zegt schepen van Recreatie Tim Borteel (sp.a). “Alvorens we het water in de strandzone in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade in springen, is er een receptie voor alle leden van de adviesraden. Na de speech van de burgemeester is er een opwarming van ongeveer een halfuur. Om 12.30 uur duiken we vervolgens het koude water in. Tot slot is er nog een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners.”

Inschrijven voor de nieuwjaarsduik kan nog tot donderdagavond via de website van de gemeente Zemst.