Agressieve man mept twee kassiersters Brico Zemst werkonbekwaam en vernielt ruit met lijmklem Robby Dierickx

22 februari 2020

09u30 3 Zemst Twee kassiersters van doe-het-zelf-zaak Brico in Zemst zijn vrijdagavond werkonbekwaam gemept door een agressieve klant. Nadien gooide hij met drie gestolen lijmklemmen naar een derde personeelslid. Eén van die klemmen vernielde een ruit. De agressieve man fietste vervolgens doodleuk weg.

In het Brico-warenhuis langs de Zemstsesteenweg in Zemst bekomen ze zaterdagochtend nog van de feiten. Twee van hun kassiersters werden vrijdagavond omstreeks 18.30 uur immers in mekaar getimmerd door een agressieve klant. De man wandelde de zaak tussen de kassa’s door naar binnen, waarop de kassiersters hem duidelijk maakten dat dat niet de ingang was. “De man schold de vrouwen meteen uit en ging in aanvalshouding staan”, vertelt een personeelslid. “Hij zei dat ze hem de les niet hoefden te spellen. Toen ze hem probeerden te kalmeren, gooide hij één van de kassiersters tegen de grond. Haar collega kwam ter hulp, maar moest meteen enkele trappen incasseren.”

Drie lijmklemmen

Nadien graaide de man drie lijmklemmen mee, om de zaak vervolgens te verlaten. “Een derde personeelslid liep de dader nog achterna en dat zinde hem blijkbaar niet”, klinkt het nog in de doe-het-zelf-zaak. “Hij gooide de lijmklemmen met volle kracht in haar richting. Gelukkig miste hij haar op een haar, maar één van de klemmen vernielde wel een ruit. Nadien stapte de man doodleuk op zijn fiets.”

De winkelverantwoordelijke verwittigde de politie, maar toen die ter plaatse kwam, was de agressieve klant al verdwenen. Beide kassiersters gingen ter controle naar de dokter. Eén van hen komt er met wat blauwe plekken vanaf, bij de tweede zijn de ligamenten van de duim geraakt. Een klant zou de feiten gefilmd hebben. Bij Brico roept men de klant op om de beelden over te maken aan de politie.