Afbraakwerken gemeentelijke loods van start: nieuwsgierigen kunnen werf via kijkgaten volgen Robby Dierickx

29 september 2020

13u38 0 Zemst In de Houtemsestraat in Eppegem is een aannemer gestart met de afbraak van de gebouwen waarin de gemeentelijke technische diensten gehuisvest zijn. De gemeente bouwt er een nieuw onderkomen voor de werklieden en voor de ondersteunende administratieve diensten. Buurtbewoners kunnen de werf via kijkgaten aan de werfhekken volgen.

“Momenteel zitten de technische diensten nog verspreid over verschillende gebouwen”, zegt Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “De administratieve ruimtes zijn verouderd en de loodsen voldoen niet meer aan de veiligheids- en energienormen. Ook de toegankelijkheid is niet ideaal gezien dezelfde in- en uitrit gedeeld wordt met het recyclagepark. En dus kiezen we voor een nieuwe technische site die zal leiden tot een nog betere dienstverlening naar de inwoners toe en die de werkomstandigheden voor het personeel een stuk aangenamer zal maken.”

Kijkgaten

Ondanks de werken blijven de huidige gebouwen deels in gebruik, waardoor de werking en de dienstverlening behouden blijven. Een van de omwonenden werd aangesteld als ‘peter’ van de werf en is het aanspreekpunt voor buren. Wie de werf wil volgen, kan dat via de kijkgaten aan de werfhekken. “We pakken ook de omgeving aan”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Greta Lauwers (VLAM). “Daarmee dragen we bij aan een aangename leefomgeving. Op die manier kunnen de buurtbewoners mee profiteren van de opwaardering van de site.”

Op de site komt een geïntegreerd geheel van moderne burelen voor de administratie, een centraal magazijn, een werkplaats voor kleine herstellingen, diverse technische ateliers, een stallingsruimte voor wagens en machines en een conciërgewoning. Er wordt op alle vlakken voldaan aan de eisen inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, brandveiligheid en akoestische isolatie.