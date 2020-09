Administratieve mallemolen beu? ‘De Supporters’ schiet bedrijven te hulp Robby Dierickx

30 september 2020

11u27 0 Zemst Ondernemers die geen tijd hebben voor administratie of die het niet graag doen, kunnen voortaan een beroep doen op ‘De Supporters’ uit Zemst. Tien freelancers nemen de administratieve rompslomp over, zodat ondernemers zich vol kunnen focussen op hun core business. Ben Leo en Anke Vandenhouwe, twee financiële experten die onder meer bij Medialaan en De Persgroep werkten, zijn de drijvende krachten achter De Supporters.

“We merkten in ons eigen netwerk regelmatig dat ondernemers geen tijd hadden voor administratie of dat eigenlijk ook gewoon niet graag doen en er geen fulltime werknemer voor konden aanwerven”, zegt Anke Vandenhouwe. “Dat is jammer want als die dingen blijven liggen, draait je bedrijf niet optimaal en dat kost vaak geld.”

“Vanuit die behoefte ontstond ‘De Supporters’”, vult Ben Leo aan. “Vandaag werken we met tien freelancers die de administratieve rompslomp van bedrijven overnemen. Concreet kunnen ondernemers via een abonnementsformule tussen 10 en 40 uur per maand rekenen op ondersteuning in HR, finance en office management en dat allemaal van op afstand.”

Besparen

“Na een intakegesprek brengen wij de exacte noden in kaart en bekijken we welke formule het best bij hen past”, aldus nog Anke Vandenhouwe. “Wij stellen daarna een kandidaat voor die gewoon digitaal vanuit zijn of haar thuiskantoor werkt. Denk aan dingen zoals afspraken inplannen, offertes maken en opvolgen, contracten voorbereiden, betalingen najagen, facturen inboeken, presentaties maken, enzovoort. Zo besparen onze klanten de kosten van een werkplaats, pc en telefoon. Dat is goed voor het milieu en voor hun portemonnee.”

De twee ervaren professionals smijten hun kennis en expertise ook mee in de strijd. Zo coachen Ben Leo en Anke Vandenhouwe de Supporters op de virtuele werkvloer en zijn ze het klankbord voor hun klanten.