800 mensen stappen tegen kanker in Hofstade SZM

13 oktober 2019

16u45 1 Zemst De Vrije Universiteit Brussel palmde zondag het Domein Hofstade in om massaal te stappen tegen kanker. Zo’n 800 medewerkers en sympathisanten van de VUB zakten af om deel te nemen aan Stap-voor-Stap tegen kanker. De grote actie is ten voordele van het Paul De Knop Fonds voor immunotherapie.

Op het programma stonden er begeleide wandelingen, een brunch, een bezoek aan het sportmuseum en tal van andere sportieve activiteiten voor jong en oud. De opbrengst, volgens een eerste schatting zo’n 10.000 euro, ging daarbij integraal naar het VUB-UZB Paul De Knop Fonds dat onder meer onderzoek naar immunotherapie, een veelbelovend wapen tegen kanker, financiert.

Het fonds draagt de naam van de vorige rector van de VUB, die vlak voor het einde van zijn rectorschap, nu een goede drie jaar geleden, vernam dat hij aan leukemie en huidkanker leed. Samen met oncoloog Bart Neyns van UZ Brussel werd besloten tot immunotherapie, die succesvol bleek. Bij immunotherapie wordt het lichaamseigen immuunsysteem ingeschakeld om kankercellen te bestrijden. Om ook andere patiënten toegang te geven tot deze behandeling, richtte de Knop in 2018 het Paul De Knop Fonds op dat wetenschappelijk onderzoek naar immuuntherapie wil financieren en kankerpatiënten financieel tracht te ondersteunen.

Grotere overlevingskans

“Immunotherapie vergroot de overlevingskansen van kankerpatiënten aanzienlijk. Sinds kort wordt de behandeling voor een groot deel terugbetaald door de ziekteverzekering,” zegt Veerle De Bosscher, professor aan de VUB in Sportbeleid en Management en trekker van het initiatief. “Maar er zijn nog altijd patiënten die uit de boot vallen, bijvoorbeeld wanneer ze kampen met een gecombineerde kanker. Ook voor hen wil het Paul De Knop Fonds het verschil maken, want zo’n behandeling is bijzonder duur, namelijk 250.000 euro per jaar. Om dat te realiseren, kunnen we alle steun gebruiken.”