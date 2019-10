8-jarige Rhune verliest strijd tegen kanker, ondanks twee stamceltransplantaties: klasgenootjes Tuimeling kunnen verdriet kwijt in herdenkingshoekje Robby Dierickx

16 oktober 2019

13u19 14 Zemst Als een donderslag bij heldere hemel: zo kwam het vreselijke nieuws over het overlijden van de 8-jarige Rhune De Wolf uit Eppegem dinsdag binnen bij Vrije Basisschool Tuimeling in Zemst. De jongen verloor – ondanks twee stamceltransplantaties – de strijd tegen kanker. De school richtte voor de leerlingen, ouders en leerkrachten een herdenkingshoekje met een rouwregister in. “Op zo’n vreselijk nieuws kan je je onmogelijk voorbereiden”, zegt directeur Gi Bal.

Al sinds zijn kleuterjaren zat Rhune De Wolf op basisschool Tuimeling in Zemst. Maar toen hij bijna twee jaar geleden in het eerste leerjaar zat, werd plots ontdekt dat de goedlachse jongen aan MDS leed. Die stoornis leidt tot kanker. Zijn ouders lanceerden in april vorig jaar nog een emotionele oproep om een stamceldonor te vinden. Uiteindelijk kreeg Rhune twee stamceltransplantaties, maar in de nacht van zondag op maandag verloor de jongen toch de strijd tegen de vreselijke ziekte.

Na de transplantaties was er hoop dat het goed zou komen met Rhune, dus het nieuws over zijn dood sloeg ons maandag knock-out Gi Bal

“Sinds we het vreselijke nieuws van de ouders vernamen, heerst er een sfeer van rouw en verdriet in onze school”, aldus Gi Bal, directeur van Vrije Basisschool Tuimeling. “Na de transplantaties was er hoop dat het goed zou komen met Rhune, dus het nieuws over zijn dood sloeg ons maandag knock-out. Rhune was een echt vechtertje en had een pak talenten. Een leerling ‘afgeven’ is altijd bijzonder pijnlijk voor een school.”

Rouwregister

Voor de leerkrachten en de leerlingen werd dinsdag een herdenkingshoekje in de school ingericht. “Iedereen kan er iets kwijt in het rouwregister voor Rhune”, gaat Gi Bal verder. “Ook op bloemblaadjes kunnen ze hun gevoelens neerpennen. Dit alles zal nadien aan de ouders overhandigd worden. Zij hebben bijna twee jaar lang dagelijks voor Rhune gezorgd en gevochten.”

Hoewel de 8-jarige jongen door zijn ziekte al bijna twee jaar niet meer fysiek aanwezig was in de school volgde hij de lessen wel gewoon mee via Bednet. “Dat deed hem bijzonder veel deugd”, vertelt de directeur. “Op die manier kon hij zelfs theatervoorstellingen volgen en was hij ook ‘aanwezig’ op ons schoolfeest. Elke schooldag zat hij tien minuten voor de bel ging al klaar voor zijn computer om zijn klasgenootjes te kunnen zien. Tijdens de speeltijd bleven zijn vriendjes in de klas zodat ze wat tijd met hem konden doorbrengen.”

Blijvend herdenkingsplekje

Zaterdag vindt de afscheidsplechtigheid in crematorium Daelhof plaats. De klasgenootjes van Rhune en die van zijn zusje Mena zullen de plechtigheid bijwonen. In beide klassen heeft de school ook stiltehoekjes ingericht, waar de leerlingen even kunnen bezinnen. In een brievenbus kunnen de kindjes tekstjes voor Rhune steken. Voorts wordt volgende week donderdag voor de hele school een herdenkingsmoment georganiseerd en wil het schoolteam ook een blijvend herdenkingsplekje voor de jongen inrichten.

De ouders van Rhune willen niet reageren op het overlijden van hun zoontje en willen het verdriet in intieme kring verwerken. Ze danken de school wel voor hun inzet en zorgen voor de jongen.