6.000 zwemmers in recreatiedomein Hofstade: “Zwemwater van uitstekende kwaliteit” RDK

25 juli 2019

18u03 0

Op de heetste dag ooit telde het domein Sport Vlaanderen in Hofstade donderdag maar liefst 6.000 zonnekloppers. In heel het domein waren er zelfs 10.000 bezoekers aanwezig. “En de kwaliteit van ons zwemwater is opperbest”, zegt centrumverantwoordelijke Bram Luyten. “Dat blijkt uit resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij. Omdat de frequente controles van het zwemwater telkens positief waren, is de kwaliteit zelfs op lange termijn verzekerd. Dit resultaat hebben we te danken aan de dagelijkse inzet van ons personeel.”

Woensdag geraakte nog bekend dat er blauwalg aanwezig was in enkele vijvers in het recreatiedomein. “Maar het gaat om vijvers waar nooit in gezwommen mag worden”, verduidelijkt Bram Luyten. “In de zwemzone is er absoluut geen probleem.”